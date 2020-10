LIVE Giro d’Italia 2020 | Morbegno-Asti in DIRETTA | si riprende da Abbiategrasso Corridori pronti a tornare in sella

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA TUTTO FERMO PER LA PROTESTA DEI: TAPPA ACCORCIATA E 100 KM DA FARE IN PULLMAN 13.30 Ci siamo, idovrebbero ripartire a breve. 12.50 La partenza è prevista attorno alle 13.30. 12.34 Si ripartira da, la tappa misurerà 120 chilometri. 12.14 Ipotrebbero ripartire da Vigevano. 12.10 Idovrebbero ripartire alle 14.00. 11.03 Tantisono fermi sotto la pioggia ad attendere i pullman. Situazione davvero inspiegabile. 10.51d’Italia: clamorosa protesta dei. Tappa ridotta e ...