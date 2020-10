Dopo il lockdown è aumentato il consumo di nuove droghe

Leggi su agi

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono 33 lesostanze psicoattive identificate dal Sistema Nazionale di Allerta Precoce (SNAP) coordinato dall'ISS. Il dato è stato rilevato grazie a 137 segnalazioni di sequestri in Italia da parte delle Forze dell'Ordine avvenute nel periodo post lockdown, cioè da maggio a ottobre 2020, un numero che è triplicato rispetto allo stesso periodo del 2019, tenendo presente che nel corso del lockdown non ci sono state segnalazioni. È' particolarmente rilevante - sottolinea l'Istituto Superiore di Sanità - il sequestro e l'identificazione di 2 nuovi cannabinoidi sintetici, il MDMB-4en-PINACA e il 4F-MDMB-PINACA, posti sotto monitoraggio intensivo in Europa a causa dei potenziali elevati rischi per salute pubblica e attualmente al vaglio dell'Expert Commitee on Drug Dependence per il controllo a livello internazionale. Crescente ...