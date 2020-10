'Non complicarti il Diabete!', campagna su stili di vita e giuste terapie (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 3,7 milioni le persone con diabete in Italia, ai quali si aggiunge un altro milione che non sa di esserlo. Oltre l'80% è affetto da un diabete tipo 2, non insulino-dipendente e 8 diabetici su 10 non raggiungono un buon controllo della glicemia con un valore di emoglobina glicata inferiore a 7, mantenendo quindi un alto rischio di sviluppare complicanze. Vivere con una malattia cronica e 'a vita', quale il diabete, ha un forte impatto sulla quotidianità, ma la convivenza con questo 'compagno di viaggio' può essere facilitata e a volte la soluzione è a portata di mano. Parte da questa premessa la campagna, promossa da Novo Nordisk, "Non complicarti il Diabete!", che si propone di rimettere al centro dell'attenzione la gestione del diabete e i nuovi ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 3,7 milioni le persone con diabete in Italia, ai quali si aggiunge un altro milione che non sa di esserlo. Oltre l'80% è affetto da un diabete tipo 2, non insulino-dipendente e 8 diabetici su 10 non raggiungono un buon controllo della glicemia con un valore di emoglobina glicata inferiore a 7, mantenendo quindi un alto rischio di sviluppare complicanze. Vivere con una malattia cronica e 'a', quale il diabete, ha un forte impatto sulla quotidianità, ma la convivenza con questo 'compagno di viaggio' può essere facilitata e a volte la soluzione è a portata di mano. Parte da questa premessa la, promossa da Novo Nordisk, "Nonil", che si propone di rimettere al centro dell'attenzione la gestione del diabete e i nuovi ...

TV7Benevento : 'Non complicarti il Diabete!', campagna su stili di vita e giuste terapie... - Adnkronos : 'Non complicarti il #Diabete!', campagna su stili di vita e giuste terapie - il_Mirino : Vi raccontiamo della campagna #noncomplicartiildiabete promossa da @novonordisk per scoprire tutte le strategie ch… - salutedomani : Campagna “Non complicarti il Diabete!” di Novo Nordisk. Stili di vita equilibrati e giusta terapia - salutedomani : Campagna “Non complicarti il Diabete!” di Novo Nordisk. Stili di vita equilibrati e giusta terapia -