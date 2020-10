“Mamma non muore”. Nunzia De Girolamo e il Covid: “La cosa più difficile di questa situazione, spiegarlo a mia figlia” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia, è tornata a parlare del difficile momento in cui si è resa conto di essere positiva al Coronavirus. In particolare l’ex ministro del governo Letta ha spiegato quanto sia stato difficile affrontare il tema della malattia con la figlia Gea di appena otto anni. La De Girolamo, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, ha confidato i sintomi e come si sia infettata nella sua città, Benevento. Tra i suoi affetti più cari il marito non è risultato contagiato, ma è stato praticamente l’unico. “Qualche ora dopo il mio ritorno a Roma – le parole dell’ex deputata – mia sorella è risultata positiva. Mia mamma si è fatta un tampone ed è rimasta in attesa ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020)De, ex deputata di Forza Italia, è tornata a parlare delmomento in cui si è resa conto di essere positiva al Coronavirus. In particolare l’ex ministro del governo Letta ha spiegato quanto sia statoaffrontare il tema della malattia con la figlia Gea di appena otto anni. La De, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, ha confidato i sintomi e come si sia infettata nella sua città, Benevento. Tra i suoi affetti più cari il marito non è risultato contagiato, ma è stato praticamente l’unico. “Qualche ora dopo il mio ritorno a Roma – le parole dell’ex deputata – mia sorella è risultata positiva. Mia mamma si è fatta un tampone ed è rimasta in attesa ...

