Il padre gay della telefonata con Papa Francesco | Mi disse ' andrà tutto bene'

"Mi chiamava da un numero anonimo, lasciavo squillare. Quando poi ha parlato però non ho avuto dubbi che fosse lui". Così Andrea Rubera racconta sulle pagine del Corriere la telefonata ricevuta dal Papa nel 2015: allora il manager romano - diventato padre col marito Dario De Gregorio di tre figli nati tramite maternità surrogata in Canada - due giorni prima si era recato a Santa Marta per consegnare una lettera destinata al Pontefice. La telefonata del Papa (di cui si parla nel documentario Francesco mostrato ieri alla Festa del Cinema di Roma) rispondeva alla missiva in cui la coppia parlava della "questione pastorale e personale" legata a portare i bambini in parrocchia dando loro un'educazione cattolica.

