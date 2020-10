Il Milan vince l’Intercontinentale nell’inferno di Buenos Aires – 22 ottobre 1969 – VIDEO (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il 22 ottobre 1969, nel clima infuocato di Buenos Aires, il Milan trionfa contro l’Estudiantes in Coppa Intercontinentale “Il club più titolato al mondo”. Questo, per anni, è stato un famoso slogan che campeggiava sulle divise del Milan. Una dei primi e più importanti successi fu l’affermazione fuori dall’Europa. La vittoria della prima Coppa Intercontinentale da parte dei rossoneri è stata fondamentale per dare al club quella dimensione mondiale che ancora lo caratterizza. Tuttavia quell’affermazione è legata anche a momenti spiacevoli, venendo spesso ricordata per gli episodi di grande violenza verificatisi in campo nel corso della gara di ritorno giocata a Buenos ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il 22, nel clima infuocato di, iltrionfa contro l’Estudiantes in Coppa Intercontinentale “Il club più titolato al mondo”. Questo, per anni, è stato un famoso slogan che campeggiava sulle divise del. Una dei primi e più importanti successi fu l’affermazione fuori dall’Europa. La vittoria della prima Coppa Intercontinentale da parte dei rossoneri è stata fondamentale per dare al club quella dimensione mondiale che ancora lo caratterizza. Tuttavia quell’affermazione è legata anche a momenti spiacevoli, venendo spesso ricordata per gli episodi di grande violenza verificatisi in campo nel corso della gara di ritorno giocata a...

