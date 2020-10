Il Gladbach ed il Milan si alleano e prendono in giro l’Inter (Di giovedì 22 ottobre 2020) A poche ore prima del match di Champions League tra Inter e Borussia M’Gladbach, la squadra tedesca si è divertita a prendere in giro quella nerazzurra, su Twitter, in collaborazione con il Milan. Non sarà probabilmente sfuggito a molti il tweet che ieri pomeriggio il social media manager della squadra tedesca ha postato su Twitter, scatenando soprattutto l’entusiasmo del Milan e dei tifosi rossoneri. La presa in giro di Milan e Gladbach rivolta all’Inter Si poteva pensare inizialmente ad un post fake, ma recandosi sulla pagina ufficiale di Twitter del Borussia M’Gladbach è apparsa realmente questa frase: “Cielo rosso su San Siro questa mattina, probabilmente non i colori che quelli che ci ospitano ... Leggi su bufale (Di giovedì 22 ottobre 2020) A poche ore prima del match di Champions League tra Inter e Borussia M’, la squadra tedesca si è divertita a prendere inquella nerazzurra, su Twitter, in collaborazione con il. Non sarà probabilmente sfuggito a molti il tweet che ieri pomeriggio il social media manager della squadra tedesca ha postato su Twitter, scatenando soprattutto l’entusiasmo dele dei tifosi rossoneri. La presa indirivolta all’Inter Si poteva pensare inizialmente ad un post fake, ma recandosi sulla pagina ufficiale di Twitter del Borussia M’è apparsa realmente questa frase: “Cielo rosso su San Siro questa mattina, probabilmente non i colori che quelli che ci ospitano ...

tancredipalmeri : @Spillino83 Per me lui ha il ruolo più importante se non c’è Brozovic a giostrare basso e Barella giustamente si la… - Sms_Ita : Scambio di tweet tra il Gladbach e il Milan che assume ancora più valore ironico dopo la partita di ieri ?? #Inter… - SpremEnganche : RT @fderiu: Io e @gio_prankster stasera quando proverò a entrare nella call di @SpremEnganche per parlare di Inter - Milan ed Inter - Gladb… - diavolesque : RT @fderiu: Io e @gio_prankster stasera quando proverò a entrare nella call di @SpremEnganche per parlare di Inter - Milan ed Inter - Gladb… - duppli : @gabracci031 Le ha, però... Fiorentina Milan Lazio ‘Gladbach Compongono un trend preoccupante -