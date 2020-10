D'Amato: "Digithon non si ferma, messaggio è non arrendersi a Covid-19" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Labitalia) - "Sarà senza dubbio un'edizione particolare, in un anno altrettanto particolare e difficile che nel campo del digitale ha contribuito a segnare uno spartiacque col passato. Ma, dopo le lunghe riflessioni dei mesi scorsi, abbiamo deciso che non potevamo fermarci, né fermare l'entusiasmo dei giovani e delle nostre startup. Non a caso, proprio in un momento così complesso, in un'edizione essenzialmente on line che vedrà ridotto per questo il numero di 50 startup in gara (invece delle solite 100), abbiamo ricevuto il record assoluto di proposte di adesione, con oltre 400 candidature". Così Letizia D'Amato, presidente di Digithon, presenta, intervistata da Adnkronos/Labitalia, la quinta edizione della più grande maratona digitale italiana, che non si ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Labitalia) - "Sarà senza dubbio un'edizione particolare, in un anno altrettanto particolare e difficile che nel campo del digitale ha contribuito a segnare uno spartiacque col passato. Ma, dopo le lunghe riflessioni dei mesi scorsi, abbiamo deciso che non potevamorci, nére l'entusiasmo dei giovani e delle nostre startup. Non a caso, proprio in un momento così complesso, in un'edizione essenzialmente on line che vedrà ridotto per questo il numero di 50 startup in gara (invece delle solite 100), abbiamo ricevuto il record assoluto di proposte di adesione, con oltre 400 candidature". Così Letizia D', presidente di, presenta, intervistata da Adnkronos/Labitalia, la quinta edizione della più grande maratona digitale italiana, che non si ...

"Numeri che ci fanno capire -continua D'Amato- il grande fermento di tanti giovani di tutta Italia e non solo. Per questo, e per i ragazzi che mai si sono arresi, Digithon non poteva fermarsi. Cinquan ...

