Covid, contagi inarrestabili: +16.079 nuovi casi su 170mila tamponi, 136 morti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una curva in salita, ogni giorno più inarrestabile, quella dei contagi da coronavirus in Italia. Oggi il bollettino quotidiano del ministero della Salute registra 16.079 nuovi casi rilevati su 170.392 ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una curva in salita, ogni giorno più inarrestabile, quella deida coronavirus in Italia. Oggi il bollettino quotidiano del ministero della Salute registra 16.079rilevati su 170.392 ...

TgLa7 : #Covid: in Lombardia oltre 4000 contagi in 24 ore, il doppio di ieri - TgLa7 : #Covid: Forte crescita contagi 15.199. I decessi sono 127 - Corriere : Impennata di contagi: in un giorno 4.126 in Lombardia e 1.858 a Milano e provincia - antonsquillante : RT @MinistroEconom1: Il Governo è preoccupato per l'aumento dei contagi da Covid ma è fiducioso che la situazione migliorerà appena arriver… - snavajournalist : Perchè la Francia mette in coprifuoco (h 21-6) altri 38 dipartimenti. Il rischio è di avere oltre 50mila nuovi casi… -