Coronavirus, “i tamponi rapidi si potranno fare in farmacia”: l’annuncio di Speranza, verso l’accordo con i medici di famiglia (Di giovedì 22 ottobre 2020) I tamponi rapidi si potranno fare in farmacia. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della riunione con le Regioni annunciando, secondo quanto si apprende, l’inizio di una fase di sperimentazione: “in farmacia si fanno già i test sierologici in alcune regioni, proviamo a fare una sperimentazione come sta avvenendo a Trento per effettuare gli antigenici anche in farmacia”. Speranza si è detto poi d’accordo con le Regioni che hanno chiesto di semplificare le procedure di tracciamento – “abbiamo già. ridotto la quarantena a 10 giorni e eliminato il secondo tampone, siamo disponibili a trovare nuovi ambiti di intervento specifici” – e ha ribadito che si sta lavorando ad una ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Isiin farmacia. Lo ha detto il ministro della Salute Robertonel corso della riunione con le Regioni annunciando, secondo quanto si apprende, l’inizio di una fase di sperimentazione: “in farmacia si fanno già i test sierologici in alcune regioni, proviamo auna sperimentazione come sta avvenendo a Trento per effettuare gli antigenici anche in farmacia”.si è detto poi d’accordo con le Regioni che hanno chiesto di semplificare le procedure di tracciamento – “abbiamo già. ridotto la quarantena a 10 giorni e eliminato il secondo tampone, siamo disponibili a trovare nuovi ambiti di intervento specifici” – e ha ribadito che si sta lavorando ad una ...

Tamponi completati al liceo Fermi di Canosa di Puglia, in provincia di Bari. L’esito è di quattro contagiati tra gli alunni e un docente. A darne notizia è il sindaco Roberto Morra, che in un ...

Coronavirus Lombardia ... Complessivamente nelle ultime 24 ore sono stati elaborati oltre 21mila tamponi. Milano, Ornella Vanoni: "C'è il coprifuoco perché siamo in guerra" "Mi viene da piangere ...

