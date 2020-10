Barcellona | Pique accetta il dimezzamento dello stipendio | Messi dice no alla riduzione

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Gerardhato unadel 50%. La situazione finanziaria complicata delha portato il difensore blaugrana a chiederedirigenza come potesse dare una mano. Secondo quanto riportato da “Sport”, Lenglet, Ter Stegen e De Jong vedranno invece ridursi l’ingaggio del 30%. Stando a quantoil “Mundo Deportivo”, invece, sarebbero parecchi i rifiuti a un taglio. I nomi fatti dal quotidiano catalano sono quelli di, Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba, Coutinho, Griezmann e Dembele.

E' il caso di Gerard Piqué che, secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, avrebbe deciso di tagliarsi lo stipendio del 50 per cento per aiutare le casse del Barcellona, seguendo l'esempio di ...Gerard Pique ha accettato una riduzione dello stipendio del 50%. La situazione finanziaria complicata del Barcellona ha portato il difensore blaugrana a chiedere alla dirigenza come potesse dare una ...