Napoli-Az Alkmaar: niente ritiro per gli azzurri (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Vigilia di Europa League tormentata per il Napoli in quanto l’Az Alkmaar è alle prese con diversi casi di Covid19. Nel frattempo, però, Gattuso ha … L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Vigilia di Europa League tormentata per ilin quanto l’Azè alle prese con diversi casi di Covid19. Nel frattempo, però, Gattuso ha … L'articolo proviene da Forz.net.

tancredipalmeri : ULTIM’ORA: l’AZ Alkmaar - che affronterà giovedì il Napoli al San Paolo, e la settimana scorsa ha dichiarato 9 pos… - sscnapoli : ?? | #NapoliAZ sarà diretta dall’arbitro polacco Stefanski ?? - ZZiliani : ULTIMORA. LA ASL DI NAPOLI POTREBBE CHIEDERE LA QUARANTENA PER L’AZ ALKMAAR AVVERSARIO DI EUROPA LEAGUE. - _SiGonfiaLaRete : #UEFA, il comitato esecutivo: '#NapoliAZ si giocherà regolarmente, non siamo degli sprovveduti'… - junews24com : Comitato Uefa su Napoli-Az: «L'Asl non può opporsi al protocollo» - -