Coronavirus, positivo il ministro della Salute tedesco. Madrid si prepara al coprifuoco, lockdown parziale in Repubblica Ceca (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Continua a peggiorare la situazione epidemiologica in Europa. Madrid si prepara a un coprifuoco per limitare i contagi da Coronavirus, che continua a diffondersi anche in Germania, dove anche oggi sono stati accertati più di 7mila nuovi contagi (7595). Dalla Croazia, alla Bulgaria, dalla Repubblica Ceca alla Romania, fino alla Svizzera, diversi paesi registrano il nuovo picco giornaliero dei positivi. Proprio il governo di Praga ha annunciato che bloccherà il movimento delle persone e chiuderà negozi e servizi in un parziale lockdown che si protrarrà fino al 3 novembre: saranno consentiti spostamenti solo per lavoro, per fare la spesa e per andare dal medico, ha detto ai giornalisti il ministro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Continua a peggiorare la situazione epidemiologica in Europa.sia unper limitare i contagi da, che continua a diffondersi anche in Germania, dove anche oggi sono stati accertati più di 7mila nuovi contagi (7595). Dalla Croazia, alla Bulgaria, dallaalla Romania, fino alla Svizzera, diversi paesi registrano il nuovo picco giornaliero dei positivi. Proprio il governo di Praga ha annunciato che bloccherà il movimento delle persone e chiuderà negozi e servizi in unche si protrarrà fino al 3 novembre: saranno consentiti spostamenti solo per lavoro, per fare la spesa e per andare dal medico, ha detto ai giornalisti il...

Nuovo record di contagi da Coronavirus in Campania. Dopo la frenata di ieri, il Covid fa registrare 1.760 nuovi positivi su 13.878 tamponi effettuati, 448 in più di ieri ma con ...

Il Comune con più nuovi casi registrati nelle 24 ore è il capoluogo Reggio, seguito però dai 16 nuovi contagi di Castelnovo Sotto.

