Roma, per centrodestra spuntano nomi Bertolaso e generale Toschi (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Tra i venti nomi al vaglio del centrodestra come candidati per le principali città che andranno al voto in primavera ci sarebbero quelli di Guido Bertolaso, dell'ex comandante generale della Gdf, Giorgio Toschi. A tirarli fuori, apprende l'Adnkronos, durante il vertice di oggi pomeriggio tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, presente anche Silvio Berlusconi in collegamento sulla piattaforma Zoom, apprende l'Adnkronos, sarebbe stata Forza Italia. Il Cav avrebbe proposto per Roma Bertolaso, ex capo della Protezione civile, e dell'ex comandante generale della Guardia di Finanza (dal 2016 al 2019) Toschi. Per la sfida del Campidoglio si sarebbe parlato anche di Massimo ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020), 20 ott. (Adnkronos) - Tra i vential vaglio delcome candidati per le principali città che andranno al voto in primavera ci sarebbero quelli di Guido, dell'ex comandantedella Gdf, Giorgio. A tirarli fuori, apprende l'Adnkronos, durante il vertice di oggi pomeriggio tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, presente anche Silvio Berlusconi in collegamento sulla piattaforma Zoom, apprende l'Adnkronos, sarebbe stata Forza Italia. Il Cav avrebbe proposto per, ex capo della Protezione civile, e dell'ex comandantedella Guardia di Finanza (dal 2016 al 2019). Per la sfida del Campidoglio si sarebbe parlato anche di Massimo ...

Piu_Europa : Con @CarloCalenda è emersa per #Roma una candidatura credibile. Quella di un fronte progressista e liberaldemocrati… - CarloCalenda : Chi può fare deve fare. In Azione. Per Roma. - matteosalvinimi : Dopo il presidio della scorsa settimana per chiedere lo STOP alle cartelle esattoriali, anche stamattina la Lega si… - Andrea72917960 : @86_longo per me contro la Roma è in campo dal 1 minuto - CorriereCitta : Coronavirus a Roma, la mappa dei contagi quartiere per quartiere: ecco i dati aggiornati al 20 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Roma per Tonucci a fianco della Roma per il docufilm su Totti Calcio e Finanza Covid, la Regione: «I medici di base controllino i positivi a casa»

Tommasielli, responsabile Unità di Crisi: «L’assistenza territoriale non può venire meno o gli ospedali collassano, se non intervengono attivino le Usca» ...

M5S, tensione su stati generali: per vertici Rousseau "rischio infiltrati"

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - di Antonio AtteI prossimi stati generali del M5S saranno uno snodo cruciale non solo per i grillini ma anche per ...

Tommasielli, responsabile Unità di Crisi: «L’assistenza territoriale non può venire meno o gli ospedali collassano, se non intervengono attivino le Usca» ...Roma, 20 ott. (Adnkronos) - di Antonio AtteI prossimi stati generali del M5S saranno uno snodo cruciale non solo per i grillini ma anche per ...