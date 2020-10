Milan, stop Calhanoglu: trauma alla caviglia, rischia la Roma (Di martedì 20 ottobre 2020) MilanO - Brutte notizie per il Milan : Hakan Calhanoglu ha dovuto abbandonare l'allenamento di oggi per un trauma distorsivo alla caviglia . Il giocatore rossonero ha lasciato Milanello in stampelle e ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020)O - Brutte notizie per il: Hakanha dovuto abbandonare l'allenamento di oggi per undistorsivo. Il giocatore rossonero ha lasciatoello in stampelle e ...

MILANO - Brutte notizie per il Milan: Hakan Calhanoglu ha dovuto abbandonare l'allenamento di oggi per un trauma distorsivo alla caviglia. Il giocatore rossonero ha lasciato Milanello in stampelle e ...

Calhanoglu infortunato: Milan pronto ad affidarsi a Brahim Diaz

Il 21enne spagnolo è pronto ad essere il nuovo trequartista titolare di Pioli durante il periodo di stop del compagno.

Il 21enne spagnolo è pronto ad essere il nuovo trequartista titolare di Pioli durante il periodo di stop del compagno.