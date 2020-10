Medicina, Sige: "Colon in salute con la dieta antinfiammatoria" (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos salute) - L'alimentazione è fondamentale per prevenire l'infiammazione cronica dell'intestino che favorisce, nel tempo, l'insorgenza del cancro colorettale, il tumore a maggiore incidenza dell'apparato digerente, con circa 50mila nuovi casi l'anno in Italia e seconda causa di morte per tumore con 20mila decessi all'anno. Una dieta proinfiammatoria, ricca di carni lavorate e alimenti a elevata percentuale di grassi saturi, può aumentare fino al 40% il rischio di cancro colorettale. Diversamente la dieta mediterranea, a base di frutta, verdura, cereali integrali e ad elevato contenuto di fibre, racchiude preziosi nutrienti per mantenere in salute intestino e Colon. È quanto emerso durante il 26° Congresso nazionale sulle malattie digestive (quest'anno ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - L'alimentazione è fondamentale per prevenire l'infiammazione cronica dell'intestino che favorisce, nel tempo, l'insorgenza del cancro colorettale, il tumore a maggiore incidenza dell'apparato digerente, con circa 50mila nuovi casi l'anno in Italia e seconda causa di morte per tumore con 20mila decessi all'anno. Unaproinfiammatoria, ricca di carni lavorate e alimenti a elevata percentuale di grassi saturi, può aumentare fino al 40% il rischio di cancro colorettale. Diversamente lamediterranea, a base di frutta, verdura, cereali integrali e ad elevato contenuto di fibre, racchiude preziosi nutrienti per mantenere inintestino e. È quanto emerso durante il 26° Congresso nazionale sulle malattie digestive (quest'anno ...

GisellaPagano : Medicina, Sige: 'Colon in salute con la dieta antinfiammatoria' - StraNotizie : Medicina, Sige: 'Colon in salute con la dieta antinfiammatoria' - Adnkronos : Medicina, Sige: 'Colon in salute con la dieta antinfiammatoria' - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Sige, 2 mld persone nel mondo colpite da #infezioni gastrointestinali - Adnkronos : #Sige, 2 mld persone nel mondo colpite da #infezioni gastrointestinali -

Ultime Notizie dalla rete : Medicina Sige Medicina: Sige, colon in salute con la dieta antinfiammatoria latinaoggi.eu Medicina: Sige, colon in salute con la dieta antinfiammatoria

promosso dalla Federazione italiana società malattie apparato digerente che ha visto la partecipazione anche della Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia digestiva (Sige). "Mantenere il ...

Sanità: Sige, 2 mld persone nel mondo colpite da infezioni gastrointestinali

Colpiscono ogni anno circa 2 miliardi di persone nel mondo e rappresentano la seconda causa più comune di morte nei bambini al di sotto dei 5 anni, la maggior parte dei quali nei Paesi emergenti (dati ...

promosso dalla Federazione italiana società malattie apparato digerente che ha visto la partecipazione anche della Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia digestiva (Sige). "Mantenere il ...Colpiscono ogni anno circa 2 miliardi di persone nel mondo e rappresentano la seconda causa più comune di morte nei bambini al di sotto dei 5 anni, la maggior parte dei quali nei Paesi emergenti (dati ...