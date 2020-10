Dinamo Kiev-Juventus 0-2, Pirlo: “Vogliamo tanti giocatori in avanti, buona vittoria” (Di martedì 20 ottobre 2020) Al termine del match valido per la prima giornata del girone di Champions League stagionale ha parlato Andrea Pirlo. L’allenatore della Juventus ha ottenuto la prima vittoria in carriera da mister in Europa alla guida dei bianconeri contro la Dinamo Kiev. Queste le sue parole sulla partita rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Proseguiamo un passo alla volta. Abbiamo fatto una partita migliore rispetto a Crotone, siamo stati meglio organizzati, potevamo fare meglio ma è andata bene e abbiamo vinto. Sono soddisfatto complessivamente della partita.” LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio deciso: doppio colpo dal Real Madrid LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, scambio con Guardiola: nome nuovo in attacco Andrea Pirlo, allenatore ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Al termine del match valido per la prima giornata del girone di Champions League stagionale ha parlato Andrea. L’allenatore dellaha ottenuto la prima vittoria in carriera da mister in Europa alla guida dei bianconeri contro la. Queste le sue parole sulla partita rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Proseguiamo un passo alla volta. Abbiamo fatto una partita migliore rispetto a Crotone, siamo stati meglio organizzati, potevamo fare meglio ma è andata bene e abbiamo vinto. Sono soddisfatto complessivamente della partita.” LEGGI ANCHE: Calciomercato, addio deciso: doppio colpo dal Real Madrid LEGGI ANCHE: Calciomercato, scambio con Guardiola: nome nuovo in attacco Andrea, allenatore ...

