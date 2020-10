Covid, Francia molto peggio dell'Italia: il doppio dei contagi e dei morti (Di martedì 20 ottobre 2020) In Francia sono stati registrati 20.468 nuovi casi di contagio da coronavirus in un giorno, che portano il totale a oltre 930mila. I decessi sono stati 163, per un totale di 33.885 morti. I dati sono del ministero della Salute di Parigi. Sono 12.458 i pazienti con Covid-19 in ospedale, di cui 1.944 ammessi nelle ultime 24 ore. Si può dire, a prescindere dal numero dei tamponi, che la curva dei contagi in Francia registri un numero di casi doppio rispetto all'Italia, dove oggi 20 ottobre sono stati registrati 10.874. Anche le vittime sono quasi il doppio, dal momento che nel nostro Paese i morti delle ultime 24 ore sono 89. Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) Insono stati registrati 20.468 nuovi casi dio da coronavirus in un giorno, che portano il totale a oltre 930mila. I decessi sono stati 163, per un totale di 33.885. I dati sono del ministeroa Salute di Parigi. Sono 12.458 i pazienti con-19 in ospedale, di cui 1.944 ammessi nelle ultime 24 ore. Si può dire, a prescindere dal numero dei tamponi, che la curva deiinregistri un numero di casirispetto all', dove oggi 20 ottobre sono stati registrati 10.874. Anche le vittime sono quasi il, dal momento che nel nostro Paese ie ultime 24 ore sono 89.

In Francia sono stati registrati 20.468 nuovi casi di contagio da coronavirus in un giorno, che portano il totale a oltre 930mila. I decessi sono stati 163, per un totale di 33.885 morti. I dati sono ...

«Siamo in guerra». Emmanuel Macron l’aveva detto e ripetuto in marzo, quando la prima ondata del virus Covid-19 l’aveva costretto a decretare il lockdown. Sette mesi più tardi, la Francia è di nuovo, ...

