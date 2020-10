Coronavirus: «Lockdown alle 23 da venerdì». L’annuncio poco fa (Di martedì 20 ottobre 2020) La Campania in Lockdown: «Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco. Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi». Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. «Volevamo partire - ha detto - dall'ultimo week end di ottobre ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l'onda di contagio. alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia». De Luca, allarme medici. «Abbiamo chiesto alla Protezione civile 600 medici e 800 infermieri. Ad oggi abbiamo avuto l'assicurazione che invieranno 50 medici e 100 infermieri. Quindi siamo clamorosamente al di sotto delle esigenze minime poste dalla regione ... Leggi su howtodofor (Di martedì 20 ottobre 2020) La Campania in: «Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco. Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi». Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. «Volevamo partire - ha detto - dall'ultimo week end di ottobre ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità23 per contenere l'onda di contagio.23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia». De Luca, allarme medici. «Abbiamo chiesto alla Protezione civile 600 medici e 800 infermieri. Ad oggi abbiamo avuto l'assicurazione che invieranno 50 medici e 100 infermieri. Quindi siamo clamorosamente al di sotto delle esigenze minime poste dalla regione ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Galles entra in lockdown per 17 giorni: chiuse tutte le attività non essenziali - SkyTG24 : Covid-19, Gimbe: “Virus avanza ma misure deboli, si va verso lockdown” - fanpage : L'Irlanda è il primo paese europeo a entrare nuovamente in lockdown totale - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, in Sicilia aumentano le zone rosse: Preoccupa la situazione di alcuni paesi, dove le file di amb… - NurseTimes : ?? Nurse Times Coronavirus, in Sicilia aumentano le zone rosse: Preoccupa la situazione di alcuni paesi, dove le fil… -