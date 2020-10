Autostrade, ai Benetton un "regalo" da 4 miliardi. Domani accusa la De Micheli (Di martedì 20 ottobre 2020) Mentre prosegue il braccio di ferro con Atlantia dal ministero dei Trasporti arriva un dono per Atlantia. La ministra Paola De Micheli, scrive il Domani, "volontariamente o per distrazione", avrebbe "predisposto un regalo di alcuni miliardi per la holding che fa capo alla famiglia Benetton". Il ministero infatti avrebbe garantito alla società pedaggi e dividendi che fanno salire il valore di Aspi da 7 a 11 miliardi. Un pasticcio che, si legge sul quotidiano, è legato alla vendita di Aspi a Cassa depositi e prestiti. Secondo alcuni esperti al lavoro sul dossier, si legge sul Domani, Cdp e i fondi di investimento stranieri che fanno parte della cordata in base agli accordi presi si troverebbe a pagare un prezzo tra i ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) Mentre prosegue il braccio di ferro con Atlantia dal ministero dei Trasporti arriva un dono per Atlantia. La ministra Paola De, scrive il, "volontariamente o per distrazione", avrebbe "predisposto undi alcuniper la holding che fa capo alla famiglia". Il ministero infatti avrebbe garantito alla società pedaggi e dividendi che fanno salire il valore di Aspi da 7 a 11. Un pasticcio che, si legge sul quotidiano, è legato alla vendita di Aspi a Cassa depositi e prestiti. Secondo alcuni esperti al lavoro sul dossier, si legge sul, Cdp e i fondi di investimento stranieri che fanno parte della cordata in base agli accordi presi si troverebbe a pagare un prezzo tra i ...

