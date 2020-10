Giro d’Italia 2020, Giovanni Visconti: “Proverò a difendere la Maglia Azzurra fino a Milano. Voglio un successo di tappa” (Di domenica 18 ottobre 2020) Una fuga cercata e voluta. Giovanni Visconti è riuscito a centrare l’attacco giusto nella quindicesima tappa del Giro d’Italia 2020 e, sfruttando un Ruben Guerreiro non al top, ha agguantato la Maglia Azzurra di leader della classifica degli scalatori. Ora l’obiettivo è ovviamente quello di conservarla per la stella della Vini Zabú – Brado – KTM. Le sue parole nel dopo gara: “Oggi è stata una bella giornata, mi sentivo molto bene e questo è dimostrato dal fatto che la fuga è andata via di forza. Il mio obiettivo primario è sempre quello di vincere la tappa ma salire sul podio con questa Maglia è comunque un grande risultato. Proverò a difenderla fino a ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Una fuga cercata e voluta.è riuscito a centrare l’attacco giusto nella quindicesima tappa deld’Italiae, sfruttando un Ruben Guerreiro non al top, ha agguantato ladi leader della classifica degli scalatori. Ora l’obiettivo è ovviamente quello di conservarla per la stella della Vini Zabú – Brado – KTM. Le sue parole nel dopo gara: “Oggi è stata una bella giornata, mi sentivo molto bene e questo è dimostrato dal fatto che la fuga è andata via di forza. Il mio obiettivo primario è sempre quello di vincere la tappa ma salire sul podio con questaè comunque un grande risultato. Proverò a difenderlaa ...

