Covid, in Francia nuovo record: 32.427 contagi in 24 ore. Per il coprifuoco schierati 12 mila agenti (Di sabato 17 ottobre 2020) Situazione allarmante in Francia per il Covid. nuovo record di contagi in Francia in sole 24 ore: 32.427 secondo le cifre diffuse da Santé Publique, con un tasso di positività che si...

matteosalvinimi : ??ORRORE IN #FRANCIA ?? PROFESSORE DECAPITATO, MOSTRÒ VIGNETTE #MAOMETTO. UCCISO ASSASSINO. Neanche il Covid ferm… - TgLa7 : ??#Covid record in #Francia: più di 30 mila casi in 24 ore - fattoquotidiano : Tamponi Covid, i numeri in Europa: Spagna e Francia hanno atteso il picco (e sono state travolte), Germania ad agos… - fisco24_info : Covid Francia, 32.427 nuovi casi e 90 morti : Coprifuoco alle 21 - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid Francia, 32.427 nuovi casi e 90 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia Covid, in Francia nuovo record: 32.427 contagi in 24 ore. Per il coprifuoco schierati 12 mila agenti Il Messaggero Coronavirus, nuovo record di casi in Francia: 32.427 in 24 ore

(askanews) - Il ministero della Salute francese ha registrato un numero record di nuovi casi di coronavirus ... 25.086.Il numero complessivo di casi in Francia è di 867.197 iinfezioni, i decessi ...

L'intreccio contagio-povertà

C on un piede, se non già con tutti e due, siamo ormai dentro la seconda ondata dell’epidemia. Attaccati alla speranza, assai incerta, di riuscire a conservare brandelli di normalità davanti all’impen ...

