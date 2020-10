Covid: 400mila casi in un giorno nel mondo, record (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 17 OTT - Il mondo ha registrato oltre 400.000 nuovi casi di coronavirus in un solo giorno. Lo rileva il Guardian, riferendosi agli ultimi dati di venerdì. L'Europa, emersa nelle ultime ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 17 OTT - Ilha registrato oltre 400.000 nuovidi coronavirus in un solo. Lo rileva il Guardian, riferendosi agli ultimi dati di venerdì. L'Europa, emersa nelle ultime ...

cagliaripad : Covid, 400mila casi in un giorno nel mondo: è record - GiaPettinelli : Covid: 400mila casi in un giorno nel mondo, record - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Covid: 400mila casi in un giorno nel mondo, record - Vinc1955 : Xinhua Headlines: China's Qingdao tests 11 million after local COVID-19 cases emerge - Xinhua |… - fainformazione : Covid-19: quasi 11mila i nuovi casi, superata la soglia dei 400mila contagiati Aumentano sensibilmente, ancora un… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 400mila Covid: 400mila casi in un giorno nel mondo, record La Prealpina Covid: 400mila casi in un giorno nel mondo, record

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Il mondo ha registrato oltre 400.000 nuovi casi di coronavirus in un solo giorno. Lo rileva il Guardian, riferendosi agli ultimi dati di venerdì. L'Europa, emersa nelle ultime ...

Coronavirus, nel mondo 400mila casi in un giorno: mai così tanti

Nelle ultime 24 ore nel mondo si sono registrati oltre 400mila nuovi casi di coronavirus. L'Europa, nelle ultime settimane considerata il nuovo epicentro della pandemia, ha registrato una media di ...

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Il mondo ha registrato oltre 400.000 nuovi casi di coronavirus in un solo giorno. Lo rileva il Guardian, riferendosi agli ultimi dati di venerdì. L'Europa, emersa nelle ultime ...Nelle ultime 24 ore nel mondo si sono registrati oltre 400mila nuovi casi di coronavirus. L'Europa, nelle ultime settimane considerata il nuovo epicentro della pandemia, ha registrato una media di ...