Coronavirus, immunologa Viola: "Non siamo nella situazione di marzo, no al coprifuoco. Si doveva intervenire sui trasporti e sulla diagnostica" (Di sabato 17 ottobre 2020) "La situazione è preoccupante: anche oggi i numeri" dell'epidemia di Covid-19 in Italia "salgono e fanno temere gli aumenti dei ricoveri e delle terapie intensive. Non sul momento, ma per quello che potranno significare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi". Ciò premesso, l'immunologa dell'università di Padova Antonella Viola ripete che "non siamo nella situazione di marzo e quindi non possiamo applicare lo stesso approccio di allora". In vista del nuovo Dpcm, dunque, l'esperta sentita dall'Adnkronos Salute dice "no all'ipotesi di un coprifuoco perché significherebbe far chiudere bar e ...

