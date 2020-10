Venezia, maxi ACQUA ALTA prevista sabato: si valuta di alzare il Mose (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nel fine settimana le condizioni meteo avverse saranno caratterizzate dall’imperversare di venti di scirocco lungo l’Adriatico. Avremo pertanto il primo scenario favorevole di quest’autunno al verificarsi di un fenomeno rilevante d’ACQUA ALTA. Un primo episodio di marea ci sarà attorno a mezzogiorno del 2 Ottobre quando sono previsti 105-110 cm, mentre il secondo picco ben più elevato è atteso 24 ore dopo, a metà giornata del 3 ottobre quando la marea potrebbe raggiungere e superare i 130 cm. La grande novità è che potrebbe entrare in funzione il Mose per salvare Venezia. L’autorizzazione c’è, in quanto il Provveditorato ai Lavori pubblici ha approvato proprio ieri, 30 settembre, la procedura d’emergenza per il ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nel fine settimana le condizioni meteo avverse saranno caratterizzate dall’imperversare di venti di scirocco lungo l’Adriatico. Avremo pertanto il primo scenario favorevole di quest’autunno al verificarsi di un fenomeno rilevante d’. Un primo episodio di marea ci sarà attorno a mezzogiorno del 2 Ottobre quando sono previsti 105-110 cm, mentre il secondo picco ben più elevato è atteso 24 ore dopo, a metà giornata del 3 ottobre quando la marea potrebbe raggiungere e superare i 130 cm. La grande novità è che potrebbe entrare in funzione ilper salvare. L’autorizzazione c’è, in quanto il Provveditorato ai Lavori pubblici ha approvato proprio ieri, 30 settembre, la procedura d’emergenza per il ...

