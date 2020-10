Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 1°ottobre: Gemma e Nicola fanno nuove conoscenze (Di giovedì 1 ottobre 2020) Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show presentato da Maria De Filippi, arrivato alla 25esima stagione. Il numeroso pubblico di Canale 5 più tardi, ossia alle 14. 45 avrà modo di vedere il quarto e penultimo appuntamento settimanale. Anche in questo caso vedremo il Trono classico e il Trono over assieme. Le anticipazioni date dal noto portale web Il Vicolo delle News, rivelano che Jessica e Davide hanno fatto una bella esterna. Lei si è fatta tatuare una rana al polso. Mentre per il parterre senior scenderanno nuovi cavalieri per Gemma Galgani e nuove dame per Nicola Vivarelli Trono classico: bella esterna di Jessica e Davide Le ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 1 ottobre 2020) Quarto appuntamento settimanale diContinua la programmazione di, il popolare dating show presentato da Maria De Filippi, arrivato alla 25esima stagione. Il numeroso pubblico di Canale 5 più tardi, ossia alle 14. 45 avrà modo di vedere il quarto e penultimo appuntamento settimanale. Anche in questo caso vedremo il Trono classico e il Trono over assieme. Ledate dal noto portale web Il Vicolo delle News, rivelano che Jessica e Davide hanno fatto una bella esterna. Lei si è fatta tatuare una rana al polso. Mentre per il parterre senior scenderanno nuovi cavalieri perGalgani edame perVivarelli Trono classico: bella esterna di Jessica e Davide Le ...

