Torino, l'ospedale comunica la morte della madre alla famiglia sbagliata (Di giovedì 1 ottobre 2020) commenta È uno dei compiti più difficili di un medico: comunicare la morte di una persona cara ai parenti. Ma se il decesso è falso e lo si comunica per un malinteso, dalla difficoltà si passa al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 ottobre 2020) commenta È uno dei compiti più difficili di un medico:re ladi una persona cara ai parenti. Ma se il decesso è falso e lo siper un malinteso, ddifficoltà si passa al ...

