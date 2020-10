Stagione influenzale, da domani iniziano le vaccinazioni (Di giovedì 1 ottobre 2020) domani avrà inizio la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Quest’anno la Stagione influenzale vedrà una co-circolazione di virus influenzali e Sars-CoV-2, e pertanto l’obiettivo della campagna diventa duplice: ridurre le complicanze dell’influenza, semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti Covid-19. Il vaccino antinfluenzale sarà offerto gratuitamente a: tutti i soggetti di età pari o superiore a 60 anni; bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni; soggetti a rischio di età compresa tra i 7 e i 59 anni; familiari di soggetti a rischio; personale di servizi pubblici; adulti con malattie croniche ricoverati presso strutture per lungodegenti; personale sanitario; donne in gravidanza e nel periodo post-partum; lavoratori a ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 1 ottobre 2020)avrà inizio la campagna di vaccinazione ant. Quest’anno lavedrà una co-circolazione di virus influenzali e Sars-CoV-2, e pertanto l’obiettivo della campagna diventa duplice: ridurre le complicanze dell’influenza, semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti Covid-19. Il vaccino antsarà offerto gratuitamente a: tutti i soggetti di età pari o superiore a 60 anni; bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni; soggetti a rischio di età compresa tra i 7 e i 59 anni; familiari di soggetti a rischio; personale di servizi pubblici; adulti con malattie croniche ricoverati presso strutture per lungodegenti; personale sanitario; donne in gravidanza e nel periodo post-partum; lavoratori a ...

