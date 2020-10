L’esito dei tamponi al “San Pio”: accertata una nuova positività nel Sannio (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’azienda ospedaliera “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna 175 tamponi (159 ordinari e 16 rapidi), dei quali otto hanno fornito un esito positivo. Di questi otto positivi, uno solo rappresenta un nuovo caso, relativo a un soggetto residente nella provincia di Benevento, mentre gli altri sette si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo L’esito dei tamponi al “San Pio”: accertata una nuova positività nel Sannio proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’azienda ospedaliera “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna 175(159 ordinari e 16 rapidi), dei quali otto hanno fornito un esito positivo. Di questi otto positivi, uno solo rappresenta un nuovo caso, relativo a un soggetto residente nella provincia di Benevento, mentre gli altri sette si riferiscono a conferme di positività già precedentemente. L'articolo L’esito deial “San Pio”:unapositività nelproviene da Anteprima24.it.

