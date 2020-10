Brexit | procedura d' infrazione Ue contro la Gran Bretagna

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Altro che accordo. Laè diventata l'occasione per unde slegale fra l'Unione europea e il governo britannico. La Commissione europea, infatti, ha aperto unad'il Regno Unito per aver violato gli obblighi connessi all'accordo di recesso stipulato lo scorso anno. “Londra ha un mese per rispondere”, ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. A Londra hanno replicato che non faranno passi indietro. Tattica negoziale, ovviamente, che tuttavia rende possibile l'uscita delladalla Ue senza alcun accordo. Una soluzione non certo priva di conseguenze sul piano economico e proprio per questo ritenuta, nonostante tutto, poco ...