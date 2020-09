Poliziotti candidati per avere l’aspettativa pagata: scatta la verifica disciplinare. La legge per bloccarli? E’ ferma alla Camera da sei anni (Di mercoledì 30 settembre 2020) Gliel’hanno fatta sotto il naso per 40 anni, la Polizia ora dice basta. A quanto risulta al Fattoquotidiano.it sono finiti sotto verifica disciplinare gli agenti protagonisti della clamorosa vicenda del Comune di Carbone, dove si erano candidati incassando l’aspettativa retribuita e subito dimessi una volta eletti. L’amministrazione della Polizia di Stato ha deciso di aprire un fronte sulle candidature sospette allo scopo di accertare se – al di là del lecito che sembra fuori questione – il loro comportamento sia compatibile coi doveri d’onore della divisa. Un accertamento che non esclude profili penali e non si limiterà – è l’impegno ai piani alti dell’amministrazione – al caso deflagrato in Basilicata. La verifica parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Gliel’hanno fatta sotto il naso per 40, la Polizia ora dice basta. A quanto risulta al Fattoquotidiano.it sono finiti sottogli agenti protagonisti della clamorosa vicenda del Comune di Carbone, dove si eranoincassando l’aspettativa retribuita e subito dimessi una volta eletti. L’amministrazione della Polizia di Stato ha deciso di aprire un fronte sulle candidature sospette allo scopo di accertare se – al di là del lecito che sembra fuori questione – il loro comportamento sia compatibile coi doveri d’onore della divisa. Un accertamento che non esclude profili penali e non si limiterà – è l’impegno ai piani alti dell’amministrazione – al caso deflagrato in Basilicata. Laparte ...

