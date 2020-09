Da quattro consigliere centrosinistra interrogazione su vicenda feto sepolto (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma – Cosi’ le consigliere capitoline Valeria Baglio, Svetlana Celli, Ilaria Piccolo e Giulia Tempesta: “La vicenda della sepoltura del feto al cimitero Flaminio rappresenta una grave violazione della vita privata di una nostra concittadina. E forse e’ anche una prassi ricorrente.” “Per capire di piu’ su quanto accaduto e per tutelare la privacy e il diritto delle donne a una scelta consapevole e personale, abbiamo presentato oggi una interrogazione urgente.” “Vogliamo approfondire quali siano state le motivazioni. Chiediamo di verificare l’attuazione delle norme esistenti, in tutti i livelli istituzionali e se non sia necessario modificare il regolamento dei servizi cimiteriali, per impedire il ripetersi di tali episodi”. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma – Cosi’ lecapitoline Valeria Baglio, Svetlana Celli, Ilaria Piccolo e Giulia Tempesta: “Ladella sepoltura delal cimitero Flaminio rappresenta una grave violazione della vita privata di una nostra concittadina. E forse e’ anche una prassi ricorrente.” “Per capire di piu’ su quanto accaduto e per tutelare la privacy e il diritto delle donne a una scelta consapevole e personale, abbiamo presentato oggi unaurgente.” “Vogliamo approfondire quali siano state le motivazioni. Chiediamo di verificare l’attuazione delle norme esistenti, in tutti i livelli istituzionali e se non sia necessario modificare il regolamento dei servizi cimiteriali, per impedire il ripetersi di tali episodi”.

DueMondiNews : Diecimila persone in quattro giorni nonostante il maltempo, alberghi pieni e organizzazione perfetta del Moto Club… - seidimassafra : a href=httpswww.manduriaoggi.itnews=48245 target=_blankCOMUNALI 2020 - Le preferenze di tutti i candidati a consigl… - seidimassafra : a href=httpswww.manduriaoggi.itnews=48244 target=_blankCOMUNALI 2020 - Le preferenze di tutti i candidati a consigl… - xanderCom0 : RT @jeffblq: @vatuttobene58 @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Adnkronos Ad onor del vero il soggetto del suo tweet è deputato, non senatore. P… - rudi_de_fanti : RT @jeffblq: @vatuttobene58 @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Adnkronos Ad onor del vero il soggetto del suo tweet è deputato, non senatore. P… -

Ultime Notizie dalla rete : quattro consigliere Da quattro consigliere centrosinistra interrogazione su vicenda feto sepolto RomaDailyNews Fondazione Telethon, 200 mila euro per finanziare 4 progetti di ricerca sulle malattie genetiche

Sono quattro i progetti finanziati da Fondazione Telethon per una cifra complessiva di 200 mila euro con lo scopo di utilizzare le malattie genetiche ...

Da quattro consigliere centrosinistra interrogazione su vicenda feto sepolto

Roma - Cosi' le consigliere capitoline Valeria Baglio, Svetlana Celli, Ilaria Piccolo e Giulia Tempesta: "La vicenda della sepoltura del feto al cimitero ...

Sono quattro i progetti finanziati da Fondazione Telethon per una cifra complessiva di 200 mila euro con lo scopo di utilizzare le malattie genetiche ...Roma - Cosi' le consigliere capitoline Valeria Baglio, Svetlana Celli, Ilaria Piccolo e Giulia Tempesta: "La vicenda della sepoltura del feto al cimitero ...