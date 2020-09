Consegna pizze a 89 anni e riceve una mancia di 10mila euro (grazie a TikTok) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Una star di TikTok a sua insaputa: un uomo americano di 89 anni, Derlin Newey, che Consegna pizze a domicilio è diventato una star social e ha ricevuto una mancia di 12mila dollari (circa 10mila euro). Derlin ha sempre Consegnato le pizze alla famiglia Valdez, un uomo educato che prontamente esordiva chiedendo: “Chi vuole della pizza?”. I figli Valdez, a insaputa di Derlin, lo hanno immortalato più volte nei video, poi caricati su TikTok: la conquista del social è stata rapida, Derlin con le sue buone maniere ha ottenuto migliaia di fan. L’uomo non era del tutto inconsapevole di cosa stesse succedendo. In uno dei video, infatti, dice: “Quindi tutti i vostri amici su internet ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Una star dia sua insaputa: un uomo americano di 89, Derlin Newey, chea domicilio è diventato una star social e ha ricevuto unadi 12mila dollari (circa). Derlin ha sempreto lealla famiglia Valdez, un uomo educato che prontamente esordiva chiedendo: “Chi vuole della pizza?”. I figli Valdez, a insaputa di Derlin, lo hanno immortalato più volte nei video, poi caricati su: la conquista del social è stata rapida, Derlin con le sue buone maniere ha ottenuto migliaia di fan. L’uomo non era del tutto inconsapevole di cosa stesse succedendo. In uno dei video, infatti, dice: “Quindi tutti i vostri amici su internet ...

