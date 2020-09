“Colazione da Tiffany” | malinconia | sfarzo e lo zampino di un gatto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Colazione da Tiffany – Clip YouTube Quando il taxi giallo, vecchia maniera, accosta in una spaziosa e lussuosa Quinta Strada a New York, è l’alba. Scende una ricca signora, ancora giovane. Tubino nero, le perle indietro al collo in una cascata al contrario. Una camminata di passetti stretti, giustificati dalla fasciatura dell’abito. Ma, che l’accompagnano, in una deliziosa e aristocratica movenza, davanti il tempio dello. Che brilla di luce propria, anche fuori le vetrine, in una grigia, solita giornata americana. “Colazione da Tiffany“, il film tratto dall’omonimo romanzo di Truman Capote, ha nel titolo la scena iniziale. Tutto il pubblico spettatore si aspetta che lei entri. Ma, il gesto che racchiude l’anima del film, è più sorprendente. Holly (Audrey Hepburn), sceglie un un insolito ...