Prato | uccide amico e ferisce compagna | fermato

(Di martedì 29 settembre 2020)(ITALPRESS) – Un uomo è statonella notte dai carabinieri didopo aver ucciso l'44enne e ferito la sua, nella loro casa di via Firenze alla Querce. L'assassino avrebbe ucciso il 44enne con una coltellata alla gola ma restano ancora da chiarire i motivi e la dinamica del violento episodio. Da una prima ricostruzione sembra che l'autore dell'omicidio, italiano ma nato in Belgio e con precedenti, si trovasse a casa della coppia dove sarebbe scoppiata una lite poi degenerata.(ITALPRESS).

PRATO (ITALPRESS) – Un uomo è stato fermato nella notte dai carabinieri di Prato dopo aver ucciso l’amico 44enne e ferito la sua ...Un nuovo caso di omicidio e circostanze ancora non del tutto chiare. La vittima è stata accoltellata in casa sua. Vediamo in dettaglio. Ad appena pochi giorni dall’omicidio di Lecce, di cui è di oggi ...