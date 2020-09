Piacenza candida al premio Nobel i sanitari italiani in lotta col Covid

Leggi su dire

(Di martedì 29 settembre 2020) PIACENZA – Attribuire il premio Nobel per la Pace al corpo sanitario italiano, che tuttora combatte per debellare il Covid 19. La proposta arriva da Piacenza che, oltre ad aver pagato un alto tributo di vittime al virus, è sede della Fondazione Gorbachev, del Segretariato permanente dei Premi Nobel per la Pace e definita “città mondiale dei costruttori di pace”, in virtù di un accordo di promozione della cultura e dell’arte.