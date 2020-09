Napoli, emergenza Covid: chiuse quattro scuole. Mancano mascherine e visiere (Di martedì 29 settembre 2020) Sono al momento chiuse ben quattro scuole della Quarta Municipalità di Napoli per mancanza di mascherine e visiere. A comunicarlo è il presidente Giampiero Perrella. Napoli, emergenza Covid: chiuse quattro scuole “Abbiamo avuto rassicurazioni dal Comune di Napoli che provvederanno a consegnare i dispositivi di protezione individuale (DPI), come mascherine e visiere, entro pochissimo tempo, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 29 settembre 2020) Sono al momentobendella Quarta Municipalità diper mancanza di. A comunicarlo è il presidente Giampiero Perrella.“Abbiamo avuto rassicurazioni dal Comune diche provvederanno a consegnare i dispositivi di protezione individuale (DPI), come, entro pochissimo tempo, … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

