SardoneSilvia : Aumento stipendio a #Tridico è schiaffo in faccia a migliaia di italiani che ancora attendono #cassaintegrazione da… - davidealgebris : La Casta degli idioti/ bugiardi Anpal : Bocconiano Maurizio Del Conte (rimborsi: 20 mila euro). Grillino Parisi (… - flinxkk8 : RT @PoliticaPerJedi: Conte ha cacciato dall'Inps un luminare, pagato 60k, perché contrario a Quota100 e critico su RdC. Al suo posto ha me… - GazzettaDelSud : #Inps, #Conte: 'Manca ancora la cassa integrazione, #Tridico lavori anche di notte' - Cesare14931834 : RT @PoliticaPerJedi: Conte ha cacciato dall'Inps un luminare, pagato 60k, perché contrario a Quota100 e critico su RdC. Al suo posto ha me… -

(Adnkronos) - Il fatto che dei lavoratori non abbiano ancora percepito la cassa integrazione "è un problema per chi non ha mezzi di sostentamento. Non ha senso dire che milioni l'han presa" se "c'è an ...Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte risponde così, a margine dell'incontro con la presidente della Confederazione svizzera Simonetta Sommaruga, a una domanda sul presidente dell'Inps. E ...