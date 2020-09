Il Secolo: 8-9 i giocatori del Genoa contagiati che erano in campo o in panchina contro il Napoli (Di martedì 29 settembre 2020) Secondo quanto scrive il Secolo XIX, sarebbero 8 o 9 i calciatori del Genoa colpiti dal Covid, tra i 14 casi segnalati ieri dal club. “A Perin e Schone secondo indiscrezioni si sarebbero aggiunti altri otto o nove compagni di squadra, i cui nomi per il momento non sono stati resi noti ufficialmente: la maggior parte è però scesa in campo o è andata in panchina in occasione del match del San Paolo, uno invece era assente perché infortunato. Molti sono asintomatici, un membro dello staff ha febbre e tosse”. Il quotidiano riporta anche le confidenze del ds Faggiano: «Ora mi spiego il crollo nel secondo tempo. Il rinvio con il Torino? Ora vediamo, penso che lo chiederemo: non ci possiamo allenare». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 settembre 2020) Secondo quanto scrive ilXIX, sarebbero 8 o 9 i calciatori delcolpiti dal Covid, tra i 14 casi segnalati ieri dal club. “A Perin e Schone secondo indiscrezioni si sarebbero aggiunti altri otto o nove compagni di squadra, i cui nomi per il momento non sono stati resi noti ufficialmente: la maggior parte è però scesa ino è andata inin occasione del match del San Paolo, uno invece era assente perché infortunato. Molti sono asintomatici, un membro dello staff ha febbre e tosse”. Il quotidiano riporta anche le confidenze del ds Faggiano: «Ora mi spiego il crollo nel secondo tempo. Il rinvio con il Torino? Ora vediamo, penso che lo chiederemo: non ci possiamo allenare». L'articolo ilsta.

La Sampdoria non si aspettava affatto la notizia della positività al Coronavirus di Keita Baldé, il grande acquisto blucerchiato arrivato sabato sera ...

