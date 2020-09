Espandi la tua creatività facendo un autoritratto

Leggi su fotografareindigitale

(Di martedì 29 settembre 2020) Se qualcuno mi chiedesse “qual è l’unica cosa che hai fatto che ha migliorato di più la tua fotografia?”, la mia risposta sarebbe ““. No, non il solito scatto sui social media dei cellulari, ma un progetto pienamente concettualizzato. Un progetto che viene pianificato ed eseguito fino all’ultimo dettaglio, e poi scattato dal fotografo che è anche davanti alla macchina fotografica. Io non fotografo le persone perché possono essere imbarazzati di fronte alla macchina fotografica. Spesso non hanno idea di come posare, non ascoltano, possono essere impazienti e far fallire lo scatto. Possono anche essere facilmente distratti, e bisogna spendere molte energie per mantenerli felici e impegnati. Tuttavia, per quelli di noi che non amano fotografare le altre persone, ci troviamo di fronte a un dilemma. ...