Caos Trapani | l’avvocato Di Cintio | “Esclusione dal campionato? Ecco come stanno le cose”

E' Caos in casa Trapani. Felice Evacuo e compagni domenica pomeriggio avrebbero dovuto sfidare la Casertana fra le mura del "Provinciale". Una partita che la compagine siciliana non ha disputato, con gli ispettori federale che ne hanno impedito lo svolgimento. Il motivo? L'assenza del medico sociale che avrebbe dovuto sostituire il dottore Giuseppe Mazzarella, attualmente in malattia. Per questo motivo, la vittoria verrà assegnata a tavolino alla Casertana. Ed un secondo forfait da parte dei granata contro il Catanzaro potrebbe determinare l'esclusione del Trapani dal campionato. Cosa prevedono le norme e quando si rischia la radiazione? Secondo il Codice di Giustizia Sportiva della Figc, alla società è inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

