Berlusconi | compleanno in quarantena | centinaia di auguri e spegne candeline

(Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - Unsui generis per Silvio, ancora alle prese con il coronavirus e costretto allaad Arcore. Nonostante ciò, con la presenza della fidanzata Marta Fascina, il leader di Forza Italia non ha rinunciato are lesulla torta preparata per i suoi 84 anni.i messaggi e le telefonate digiunti a villa San Martino, tra cui quella del Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, arrivata di buon mattino, ma anche dei vertici del Ppe. Anche gli alleati del centrodestra, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, hanno chiamatoper glidi

acmilan : Happy Birthday, Silvio Berlusconi! ?? Buon compleanno, @berlusconi! ?? #SempreMilan - Antonio_Tajani : Buon compleanno a Silvio Berlusconi! - antoniopalmieri : Promemoria #29settembre. Buon compleanno a Silvio #Berlusconi. - slimmcyril : RT @acmilan: Happy Birthday, Silvio Berlusconi! ?? Buon compleanno, @berlusconi! ?? #SempreMilan - AjiRizky_ : RT @FBaresi: Buon compleanno! Presidente @berlusconi #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi compleanno

Roma, 29 set. (Adnkronos) - Un compleanno sui generis per Silvio Berlusconi, ancora alle prese con il coronavirus e costretto alla quarantena ad ...Il Monza debutta in Coppa Italia: per il secondo turno eliminatorio all’U-Power Stadium arriva la Triestina. Debutto in Coppa Italia per il Monza di Cristian Brocchi. Martedì 29 settembre all’U-Power ...