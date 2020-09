Alberto Angela annuncia la mostra in 3D sull’Italia ritrovata: "Come noi nessuno in 3mila anni" (Di martedì 29 settembre 2020) Alberto Angela ci conduce attraverso nuove “meraviglie” e annuncia la prima mostra virtuale sull’Italia ritrovata: sei stanze interattive per l’esperimento italiano di innovazione 3D applicata alla cultura del nostro Paese. Il progetto nasce grazie a Enit-Agenzia Nazionale del Turismo, che apre virtualmente le porte del proprio archivio storico con migliaia di ritrovamenti in un’esposizione globale totalmente digitale, anche in inglese, intitolata Enit e l’Italia. Una gran bella storia. Aprendo la mostra, Alberto Angela ricorda Come “l’Italia abbia la maggiore biodiversità culturale presente sul Pianeta, 3mila anni di civiltà ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020)ci conduce attraverso nuove “meraviglie” ela primavirtuale sull’Italia: sei stanze interattive per l’esperimento italiano di innovazione 3D applicata alla cultura del nostro Paese. Il progetto nasce grazie a Enit-Agenzia Nazionale del Turismo, che apre virtualmente le porte del proprio archivio storico con migliaia di ritrovamenti in un’esposizione globale totalmente digitale, anche in inglese, intitolata Enit e l’Italia. Una gran bella storia. Aprendo laricorda“l’Italia abbia la maggiore biodiversità culturale presente sul Pianeta,di civiltà ...

