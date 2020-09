The Foreigner: panico a Londra per il film con Jackie Chan, si pensò a un attacco terroristico (Di lunedì 28 settembre 2020) Durante le riprese di The Foreigner alcuni cittadini hanno fatto delle segnalazioni alla polizia metropolitana di Londra a proposito di un presunto attacco terroristico. Nel febbraio 2016, durante le riprese di The Foreigner, thriller d'azione con Jackie Chan, alcuni civili hanno fatto delle segnalazioni alla polizia metropolitana di Londra a proposito di un presunto "attacco terroristico" compiuto sul ponte di Lambeth, nel cuore della metropoli britannica. Molti cittadini locali non erano stati informati di un'esplosione controllata, avvenuta sul set di questo film, riguardante un autobus a due piani. La sequenza in questione è perfino entrata nella lista delle "migliori esplosioni della storia ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 settembre 2020) Durante le riprese di Thealcuni cittadini hanno fatto delle segnalazioni alla polizia metropolitana dia proposito di un presunto. Nel febbraio 2016, durante le riprese di The, thriller d'azione con, alcuni civili hanno fatto delle segnalazioni alla polizia metropolitana dia proposito di un presunto "" compiuto sul ponte di Lambeth, nel cuore della metropoli britannica. Molti cittadini locali non erano stati informati di un'esplosione controllata, avvenuta sul set di questo, riguardante un autobus a due piani. La sequenza in questione è perfino entrata nella lista delle "migliori esplosioni della storia ...

