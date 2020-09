Maltempo, la Protezione Civile a lavoro: oltre 100 brandine per le famiglie evacuate (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania è al lavoro nelle zone colpite dal Maltempo a supporto degli enti locali. L’intero sistema, composto da volontari, tecnici del Genio Civile e funzionari regionali, è stato prontamente attivato per portare soccorso alle popolazioni in difficoltà ed effettuare le verifiche tecniche sul territorio per gli interventi di massima urgenza. Le situazioni maggiormente critiche a Sarno e a Monteforte Irpino, dove i Sindaci hanno allestito centri di accoglienza per le famiglie fatte evacuare. La Protezione Civile regionale ha già trasferito complessivamente oltre 100 brandine per supportare i due enti locali. In particolare, a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLadella Regione Campania è alnelle zone colpite dala supporto degli enti locali. L’intero sistema, composto da volontari, tecnici del Genioe funzionari regionali, è stato prontamente attivato per portare soccorso alle popolazioni in difficoltà ed effettuare le verifiche tecniche sul territorio per gli interventi di massima urgenza. Le situazioni maggiormente critiche a Sarno e a Monteforte Irpino, dove i Sindaci hanno allestito centri di accoglienza per lefatte evacuare. Laregionale ha già trasferito complessivamente100per supportare i due enti locali. In particolare, a ...

