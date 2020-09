Maltempo | è il settembre più freddo degli ultimi 50 anni | piogge | vento e danni in tutta Italia Ma adesso l’allerta meteo è nel Sud

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 settembre 2020) Era da 50che non vivevamo uncosì: “Milano e Torino, domenica 27, hanno registrato rispettivamente 5 e 4 gradi di notte – scrivono irologi de Il.it – Ma i valori sono risultati molto bassi anche sul resto del Nord e in Toscana, con minime al di sotto dei 10°C”. Oltre al, ad accompagnare questo fineci sono anche: nella domenica appena trascorsa sono stati oltre mille gli interventi dei Vigili del fuoco in, impegnati in soccorsi per la rimozione di alberi pericolanti, tetti divelti dal, prosciugamenti e per la messa in sicurezza di strutture ...