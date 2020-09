Il piccolo problema di Trump con le tasse: 750 dollari versati al fisco nel 2016 per il NYT (Di lunedì 28 settembre 2020) Donald Trump non paga le tasse, questa è la notizia che nelle ultime ore sta occupando i vari giornali americani e non, e l’inchiesta a riguardo è stata fatta dal New York Times. In piena campagna elettorale un nuovo terremoto si è abbattuto sul presidente degli Stati Uniti e questa volta la situazione potrebbe essere molto più complicata del previsto. Nel frattempo Trump ha immediatamente risposto sul suo profilo Twitter con la classica frase: “Fake news“. La replica di Trump sulle tasse non pagate Che sia però una notizia falsa o meno non dovrà dirlo il diretto interessato, ma gli organi competenti dovranno ovviamente capire se l’inchiesta messa in atto dal New York Times possa effettivamente considerarsi reale. Eppure la famosa testata ... Leggi su bufale (Di lunedì 28 settembre 2020) Donaldnon paga le, questa è la notizia che nelle ultime ore sta occupando i vari giornali americani e non, e l’inchiesta a riguardo è stata fatta dal New York Times. In piena campagna elettorale un nuovo terremoto si è abbattuto sul presidente degli Stati Uniti e questa volta la situazione potrebbe essere molto più complicata del previsto. Nel frattempoha immediatamente risposto sul suo profilo Twitter con la classica frase: “Fake news“. La replica disullenon pagate Che sia però una notizia falsa o meno non dovrà dirlo il diretto interessato, ma gli organi competenti dovranno ovviamente capire se l’inchiesta messa in atto dal New York Times possa effettivamente considerarsi reale. Eppure la famosa testata ...

pietroraffa : #Salvini aveva detto:'Abbiamo già eletto il primo Sindaco a #Lesina!'. In effetti il candidato era uno solo, Primi… - acidula_ : @epcidina Il problema sta alla base del suo essere, non lo capisce perché non si applica, tu lo hai capito, ci sei… - clikservernet : Il piccolo problema di Trump con le tasse: 750 dollari versati al fisco nel 2016 per il NYT - Noovyis : (Il piccolo problema di Trump con le tasse: 750 dollari versati al fisco nel 2016 per il NYT) Playhitmusic - - Pierlui2017 : @Mov5Stelle @luigidimaio C'è un piccolo problema,finora li hanno solo promessi. Se ve li daranno con il contagocce,… -

Ultime Notizie dalla rete : piccolo problema Il piccolo problema di Trump con le tasse: 750 dollari versati al fisco nel 2016 per il NYT Bufale.net Infortunio Bernardeschi: il giocatore verso il recupero per il Napoli? Le ultime

Infortunio per Federico Bernardeschi: il giocatore salvo sorprese non sarà in campo contro il Napoli. Le ultimissime ...

Onicomicosi: come curare il disturbo

L'onicomicosi è un problema piuttosto difficile da curare e colpisce molte persone. Vediamo quali sono i rimedi più efficaci per riuscirci.

Infortunio per Federico Bernardeschi: il giocatore salvo sorprese non sarà in campo contro il Napoli. Le ultimissime ...L'onicomicosi è un problema piuttosto difficile da curare e colpisce molte persone. Vediamo quali sono i rimedi più efficaci per riuscirci.