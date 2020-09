Grande Fratello Vip 5, Paolo Brosio ha avuto il Coronavirus: "Ora spero di entrare presto nella casa" (Di lunedì 28 settembre 2020) Paolo Brosio ha avuto il Coronavirus e per questo non è entrato al Grande Fratello Vip 5, anche se ora, guarito, si augura di poter raggiungere presto la casa. Paolo Brosio ha avuto il Coronavirus, motivo per cui non è entrato subito al Grande Fratello Vip 5. La buona notizia è che ora il giornalista è finalmente guarito, motivo per cui si augura di poter raggiungere presto i suoi compagni d'avventura. Paolo Brosio era rimasto l'unico concorrente della lista ufficiale a restare fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. La ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 settembre 2020)haile per questo non è entrato alVip 5, anche se ora, guarito, si augura di poter raggiungerelahail, motivo per cui non è entrato subito alVip 5. La buona notizia è che ora il giornalista è finalmente guarito, motivo per cui si augura di poter raggiungerei suoi compagni d'avventura.era rimasto l'unico concorrente della lista ufficiale a restare fuori dalladelVip. La ...

lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - martibored : io e fidanzato alla sera guardando il grande fratello - Il__Ross : RT @dedoraffa: Che grande boiata questo Grande Fratello Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello, piccola televisione L'Espresso Incidente hot per Pierpaolo Pretelli dopo il bacio con Elisabetta Gregoraci

Nuovo bacio tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci per la prova di stasera al Grande Fratello Vip. Ma la conseguenza è un piccolo incidente hot.

paolo brosio ricoverato con il covid 8

Da "www.leggo.it" paolo brosio ricoverato con il covid 8 Grande Fratello Vip, Paolo Brosio in lacrime: «Ho avuto il coronavirus, ho visto morire gente in stanza con me». Con un video su facebook il gi ...

Nuovo bacio tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci per la prova di stasera al Grande Fratello Vip. Ma la conseguenza è un piccolo incidente hot.Da "www.leggo.it" paolo brosio ricoverato con il covid 8 Grande Fratello Vip, Paolo Brosio in lacrime: «Ho avuto il coronavirus, ho visto morire gente in stanza con me». Con un video su facebook il gi ...