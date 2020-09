Coronavirus, Briatore torna in tv: le sue condizioni e l’attacco a De Luca (Di lunedì 28 settembre 2020) Flavio Briatore finalmente torna in tv dopo la guarigione. Per 14 giorni è stato in quarantena dopo la positività per Coronavirus: le condizioni Tutto bene quel che finisce bene. Così l’imprenditore Flavio Briatore è tornato a parlare come ospite di Giletti a “Non è l’Arena”. Durante il programma in onda su La7 l’uomo d’affari ha … L'articolo Coronavirus, Briatore torna in tv: le sue condizioni e l’attacco a De Luca è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 28 settembre 2020) Flaviofinalmentein tv dopo la guarigione. Per 14 giorni è stato in quarantena dopo la positività per: leTutto bene quel che finisce bene. Così l’imprenditore Flavioto a parlare come ospite di Giletti a “Non è l’Arena”. Durante il programma in onda su La7 l’uomo d’affari ha … L'articoloin tv: le suee l’attacco a Deè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

giorgiopantaleo : @Pinucci63757977 ormai è un portavoce politico... inizia dando la voce a chi sul coronavirus aveva fatto da… - infoitinterno : A Briatore non è passata la voglia di scherzare sul Coronavirus - generacomplotti : #fakeNews Briatore ha detto alla radio che il #COVID19 è stato sviluppato dalle assicurazioni per non favorire… - 4nemesi : Briatore si è ammalato a marzo e a settembre. E' la conferma che ci si può ammalare più volte, che gli anticorpi no… - GisellaPagano : Covid, Briatore risponde a Johnson: 'Noi italiani abbiamo lavorato meglio' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Briatore Coronavirus, Briatore: “Sto benissimo, mai stato male. La cosa più difficile è stata la solitudine in ... Meteo Web Non è l’Arena diretta 27 settembre, prima puntata con Briatore e Di Matteo

La diretta di Non è l'Arena del 27 settembre, prima puntata della nuova stagione. Massimo Giletti torna su scarcerazioni dei boss e COVID-19 ...

Flavio Briatore e Naomi Campbell di nuovo insieme: lo smacco alla Gregoraci

La super top model è tornata a trovare il suo ex fidanzato Flavio Briatore, che per lei ha fatto un gesto che per Elisabetta Gregoraci non faceva da anni, da ben prima che il loro matrimonio finisse ...

La diretta di Non è l'Arena del 27 settembre, prima puntata della nuova stagione. Massimo Giletti torna su scarcerazioni dei boss e COVID-19 ...La super top model è tornata a trovare il suo ex fidanzato Flavio Briatore, che per lei ha fatto un gesto che per Elisabetta Gregoraci non faceva da anni, da ben prima che il loro matrimonio finisse ...