“700 morti al giorno e fino a 40mila contagi”. Covid, lo scenario peggiore per l’Italia (Di lunedì 28 settembre 2020) Parliamo di ipotesi, che seppur tragiche, restano comunque ipotesi: secondo uno studio americano il mancato uso delle mascherine in Italia potrebbe causare fino a 700 morti al giorno, cifre che tornano a mettere paura con l’arrivo della seconda ondata del virus in Europa. Nello studio disponibile sul sito Worldometer e riportato da Il Fatto Quotidiano, si parla di 15mila contagi al giorno a novembre e oltre 40mila a dicembre. Crisanti ha commentato lo studio spiegando che analizza tre possibili scenari e questo è ovviamente quello più estremo correlato a un mancato uso dei dispositivi di sicurezza e al mancato rispetto delle regole di distanziamento sociale. Naturalmente il sito non tiene conto di eventuali misure restrittive o di ulteriori nuove aperture, specifica Crisanti. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Parliamo di ipotesi, che seppur tragiche, restano comunque ipotesi: secondo uno studio americano il mancato uso delle mascherine in Italia potrebbe causarea 700al, cifre che tornano a mettere paura con l’arrivo della seconda ondata del virus in Europa. Nello studio disponibile sul sito Worldometer e riportato da Il Fatto Quotidiano, si parla di 15mila contagi ala novembre e oltrea dicembre. Crisanti ha commentato lo studio spiegando che analizza tre possibili scenari e questo è ovviamente quello più estremo correlato a un mancato uso dei dispositivi di sicurezza e al mancato rispetto delle regole di distanziamento sociale. Naturalmente il sito non tiene conto di eventuali misure restrittive o di ulteriori nuove aperture, specifica Crisanti. ...

